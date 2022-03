SETTIMO TORINESE. Apre a Settimo il Centro unico di donazioni di sangue: un luogo nel quale le principali associazioni di donatori, Avis e Fidas, potranno condividere spazi comuni e potenziare la loro capacità ricettiva. Per ora i prelievi dell’Avis nella sede nuova per ora non si possono ancora effettuare, perché manca l’autorizzazione della Regione, e fino a maggio si faranno ancora in via Verdi. Poi, ci sarà il definitivo trasferimento al Centro unico di donazioni, in via Galileo Ferraris 6, nell’ex sede della polizia municipale, un locale che il Comune ha [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.