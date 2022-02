SETTIMO TORINESE. L’Avis di Settimo si prepara alla 62esima assemblea ordinaria, che si terrà domenica 27 febbraio presso la propria sede di via Verdi 8 a partire dalle 9,30.

I preparativi sono iniziati già la scorsa settimana durante il direttivo, in cui si è approvato il bilancio relativo alla gestione dell’anno precedente. Ma non solo, perché, ci si è confrontati, sulla lieta novità del 2022, cioè come gestire nei migliore dei modi la nuova sede dell’associazione.