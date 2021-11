SETTIMO TORINESE. Aurora Polizzi, 10 anni, è una giovane promessa dell’associazione Sportiva Arcieri Varian di Settimo in via De Francisco. Aurora ha vinto, a nove anni, la medaglia d’oro nella fase regionale del Trofeo Pinocchio di Alpignano ed è poi volata a giugno di quest’anno ad Abano Terme per una gara nazionale con la squadra piemontese.

“È da quando avevo cinque anni che tiro con l’arco”