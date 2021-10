Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Il Comune, venendo incontro alle richieste delle famiglie, quest’anno rende più facile attivare il servizio pre e post scuola nei plessi settimesi. La Giunta, in deroga al regolamento comunale, ha abbassato il numero minimo di iscritti per poter far partire pre e post scuola.