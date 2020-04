SETTIMO TORINESE. Attiva una linea a supporto dei genitori

Il Comune di Settimo ha attivato un servizio di supporto telefonico per genitori dei bimbi da zero a sei anni. Il servizio sarà gestito dalle educatrici del nido: si può chiamare per confrontarsi, condividere le difficoltà del periodo, richiedere un consiglio da persone formate a gestire i più piccoli. Il servizio, al numero 342-7731796, è attivo tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. “I bambini, specie quelli più piccoli, stanno vivendo molte difficoltà e così i loro genitori – spiegano dall’amministrazione comunale – il supporto telefonico è la prima delle azioni pensate per la scuola, per i più piccoli e per le loro famiglie”.

