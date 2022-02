“Atletica Settimese”: la scelta vincente per i giovani. E portarli a praticare uno sport sano, divertente e ricco di soddisfazioni è l’obiettivo della Società guidata dal Presidente Maurizio Bondioli.

La chiamano la Regina degli Sport… niente di più vero, infatti l’Atletica Leggera è in assoluto lo sport più completo che ci sia.

L’“Atletica Settimese”, presente sul territorio dal 2007, fa di questo messaggio la sua forza. La Scuola di Atletica, sempre aperta, cresce ogni anno e ad oggi, con i suoi oltre 150 iscritti, è tra le più valide Società del Piemonte. Tantissimi i giovani che si sono avvicinati a questo Sport, dalla categoria degli Esordienti (6 anni), fino ad arrivare alle categorie assolute (20 anni ed oltre).

Da diverse stagioni l’“Atletica Settimese” è tra le prime Società a livello provinciale, regionale e nazionale, con un buon numero di atleti che si sono ben distinti nei vari Campionati Nazionali di categoria.

Le attività proposte ai ragazzi spaziano dai cross su strada, ai meeting in pista, sia indoor sia all’aperto, dalle manifestazioni a carattere sociale, ai vari Campionati Nazionali, dalle gare individuali alle staffette a squadre. Per i più piccoli fondamentale è l’attività ludico-motoria, volta ad accrescere le capacità motorie e di coordinamento dei movimenti. Infatti tra gli obiettivi della Società c’è da tempo quello di far conoscere questo Sport nelle principali scuole primarie di Settimo Torinese e comuni limitrofi.

La scuola della Società “Atletica Settimese” si trova presso il Centro Sportivo di Settimo Torinese in Via Santa Cristina 1 e propone 3 allenamenti settimanali nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 17:30 alle 19:00. L’Atletica è uno sport che si pratica in qualunque momento dell’anno all’aria aperta. Gli allenamenti si tengono in pista, nel rispetto più totale delle normative relative al Covid-19. A seguire i ragazzi ci sono tecnici preparati con la qualifica di istruttori ed allenatori FIDAL-UISP e/o laurea in Scienze Motorie.

Le specialità dell’Atletica sono tante: corsa di velocità, staffette, mezzofondo, corsa ad ostacoli, salto in alto, salto in lungo, salto triplo, lancio del vortex, lancio del giavellotto, lancio del disco, getto del peso, marcia… discipline che hanno fatto grande l’Italia nelle appena passate Olimpiadi di Tokyo 2020.

Sono previste 3 prove gratuite senza impegno, alla fine delle quali c’è la possibilità di iscrizione alla Società. La quota di iscrizione, molto interessante, si può anche dividere in due tranche, e comprende il tesseramento FIDAL-UISP, con la partecipazione ai Campionati di Società e gare individuali a carattere provinciale, regionale e nazionale. Inoltre, sempre compreso nella quota, la Società fornisce ogni atleta del completino da gara con tuta e borsone, e laddove possibile, a seconda della categoria, visite mediche gratuite. E, Covid-19 permettendo, Festa Sociale dell’Atletica Settimese ogni anno, con premiazioni e riconoscimenti per gli atleti della Società. Per le eccellenze delle categorie giovanili (dai 16 anni in poi) è prevista la possibilità di affiliazione a prestigiosa Società in ambito Regionale.

Fate la scelta giusta: “Atletica Settimese”.

INFO: “Atletica Settimese”, sede operativa: via Santa Cristina 1 – Settimo Torinese -, cellulare: 3939790178, e-mail: info@atleticasettimese.it , sito: www.atleticasettimese.it , Facebook: “Atletica Settimese”, Instagram: “atletica_settimese”

