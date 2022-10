Il Parco Lama è stato il luogo del Borgo Nuovo festival. Domenica 23 ottobre, con inizio alle 15, tante associazioni e volontari si sono messi in gioco per allestire un programma di attività in cui c’era un po’ di tutto, dallo sport alla musica, dal gioco alla cultura della lettura e del teatro. “Questa giornata nasce da un’idea dell’associazione giovanile Segiova, sostenuta a cui hanno aderito tante altre associazioni – ha detto l’assessore Chiara Gaiola – . E’ un’azione di rilancio e siamo contenti di ripartire dai giovani.

