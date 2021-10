Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. L’associazione Lucana si è ritrovata domenica 26 settembre, per rinnovare le cariche sociali con la consultazione elettorale. Quest’anno, purtroppo, la Festa Lucana in programma per settembre non si è potuta ancora svolgere ma l’obiettivo è quello di riproporla nel 2022, dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia.