Marco Liccione, leader del movimento ‘No Green Pass’ a Torino e della ‘Variante Torinese’ è indagato per i fatti di Roma del 9 ottobre 2021, quando venne assaltata, durante una manifestazione, la sede della Cgil.

Liccione, difeso dall’avvocato Alfonsa Ginex, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso. “Trovo assurdo e inaccettabile questo accanimento nei miei confronti, da regime – commenta Liccione dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia dalle mani della Digos – Non sono mai andato davanti alla Cgil e tantomeno coinvolto con l’assalto. Per me queste intimidazioni sono medaglie da appendere [...]





