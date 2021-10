SETTIMO TORINESE. Il signor Damilano, uno dei candidati a sindaco di Torino, ha detto che farà arrivare in città la fabbrica delle macchine che volano. Non pago di aver sbalordito i comuni mortali, ha aggiunto che, se il sindaco sarà lui, avremo anche un bellissimo tunnel sotto il Po. Cosa ce ne facciamo del tunnel se andiamo sui dischi volanti?

Poi, in rete, ne ha messa giù un’altra: “Faremo fare alle donne lavori difficili.” Oh basta là! Avevo capito che mansioni difficili le donne ne svolgessero da tempo, da sempre direi. [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)