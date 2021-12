“Ricordo perfettamente il giorno in cui ho messo piede per la prima volta nel negozio. E’ un’emozione che mi porto ancora addosso”. Gli occhi lucidi e un sorriso nascosto dalla mascherina chirurgica, la signora Angela Pia ha avviato il negozio “Arte Regalo” di via Torino a Settimo 60 anni fa e adesso è giunto il momento della chiusura. “La vostra attività è sempre stata un simbolo per la città e adesso sarà un colpo al cuore passare da via Torino e non vedere più le vostre vetrine” ha commentato la sindaca Elena Piastra.

