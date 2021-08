Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Arriveranno fondi per la viabilità di Settimo Torinese. E’ stato approvato il finanziamento da parte di Città Metropolitana per una nuova rotatoria per l’intersezione tra la Sp. 3 e via di Pietro Nenni in Settimo Torinese per un importo complessivo di 600.000,00 euro di cui di finanziamento 146.938,73 euro.