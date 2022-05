Garantire il benessere degli animali domestici, sanzionare i padroni che non puliscono o non rispettano le regole di convivenza e sicurezza comune. Questi gli obiettivi individuati dal Comune, che da circa un mese ha messo un campo una squadra di una decina di uomini impegnati in controlli specifici su questo settore.

In poco meno di un mese, sono 36 le sanzioni comminate ai padroni dei cani sorpresi a non pulire dove l’animale aveva sporcato, oppure senza guinzaglio nei pressi di parchi pubblici e scuole. Le multe, da 100 euro, vengono emesse [...]



