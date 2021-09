Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Il concerto di Teresa De Sio in programma sabato 4 settembre chiude la rassegna “La settima luna, programmazione curata dalla Suoneria nell’ambito del calendario R-Estate a Settimo, e nel contempo apre i festeggiamenti patronali di settembre curati dalla Pro Loco di Settimo.

Dopo una serie di appuntamenti seguiti ed apprezzati dal pubblico nei mesi di giugno e luglio, il palco di piazza della Libertà accoglie un nome straordinario della storia musicale italiana tra pop e folk che attraversa i decenni con coerenza e continuo rinnovamento.

“Puro Desiderio”, questo il titolo del suo tour, riesce a dirci moltissimo: scava, parla di sentimento e suona contemporaneo. Un suono elettro-acustico potentissimo e innovativo. Un mix di suoni acustici che a tratti sembrano diventare elettronici, dove le splendide orchestrazioni si fondono con percussioni, strumenti elettrici, chitarre e steel.

Ancora una volta Teresa De Sio ci sorprende per la capacità di ricerca, per la voglia di libertà e la capacità di innovare e attraversare mondi musicali solo apparentemente lontani ed unirli in modo semplice, come più volte ha già saputo fare nella sua carriera.

La scaletta proposta con un gruppo di quattro straordinari musicisti e polistrumentisti – Francesco Santalucia tastiere, sintetizzatori, elettronica e percussioni Marco Bartoccioni pedal steel, chitarre, Pasquale Angelini batteria, Vittorio Longobardi basso – prevede, oltre ai brani del nuovo disco, tutti gli evergreen di Teresa: da Voglie turnà a Aumm Aumm, da Ario a Terra e nisciuno, da Rondine a Positano etc.. e non mancheranno le incursioni nel mondo poetico dell’amico Pino Daniele.

