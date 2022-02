Come si misura l’attività di un Comune? Uno degli strumenti è senz’altro il bilancio dell’ente, che però, oltre a essere complesso da interpretare, rischia di trascurare aspetti rilevanti e slegati dai numeri. A Settimo Torinese arriva il Bilancio Pop un modo più semplice per i cittadini capire il bilancio del Comune. La presentazione del progetto è avvenuta venerdì 18 febbraio nella sala Levi in Biblioteca Archimede.

Il Bilancio Pop non è altro che un documento che racconta in termini semplici e comprensibili anche ai non addetti ai lavori le azioni dell’amministrazione, le strategie e anche [...]