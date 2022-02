Dopo nove lunghi anni il cantiere tra via Italia e via Giannone a Settimo non vede la luce. Dal 2013 non si riesce a dare un volto a quello che sarebbe dovuto diventare il grattacielo della città. L’area dell’ex Standa continua ad essere un cantiere a cielo aperto. Nel 2016 è iniziata la costruzione, ma poi tutto si è bloccato. Proprio durante la commissione consiliare di giovedì scorso il consigliere Arnaldo Cirillo ha risollevato l’argomento.

Era il 13 febbraio del 2013 quando iniziarono i primi lavori nell’area di via Italia a pochi passi dal salotto [...]