Una nuova pista ciclabile è stata aperta al pubblico: collegherà il parco Berlinguer all’Ospedale di via Santa Cristina e il palazzetto dello Sport Pala200. Ma non solo: servirà anche ai lavoratori impiegati nella zona industriale dell’Autoporto Pescarito, evitando di transitare con le biciclette su via San Mauro che, come ha voluto sottolineare anche l’assessore Alessandro Raso e il vicesindaco Giancarlo Brino. “Un percorso in sicurezza e un miglioramento del parco Berlinguer – ha detto Raso – stiamo cercando di intervenire anche negli altri parchi, completando il lavoro iniziato da altre amministrazioni [...]



