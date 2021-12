“Volevo ringraziare L’Onda Piemontese, il No Paura Day di Torino e il gruppo Mai Domi delle Valli per avermi dato questa opportunità”. Lo ha affermato Antonio Borrini, consigliere comunale di Settimo Torinese nonché sostenitore attivo dei movimenti torinesi no green pass, dopo essere stato ospite della trasmissione televisiva “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio su Rete 4. La puntata è andata in onda giovedì scorso (2 dicembre) sulla rete Mediaset.

