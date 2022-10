Il consigliere comunale Antonio Borrini ha proposto una cerimonia per ricordare Norma Cosseto, torturata e uccisa dai partigiani titini nelle valli d’Istria. Sabato 8 ottobre, un gruppo di settimesi si è ritrovato in via Vittime delle Foibe, nella zona industriale di Settimo, per celebrare il ricordo di questa giovane italiana.

“Questo mattina abbiamo ricordato Norma Cossetto, una giovane donna italiana che 79 anni fa veniva brutalmente massacrata e gettata in una foiba dai partigiani titini. Una pagina di storia che per troppo tempo è stata vergognosamente dimenticata – [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.