SETTIMO TORINESE. Si aprirà sabato 23 aprile, alle 21, presso la Chiesa di San Vincenzo di via Milano 59, a Settimo, la 28ª edizione di Antiqua, la rassegna di musica antica proposta dall’Accademia del Ricercare. I concerti settimesi sono realizzati con il sostegno della Fondazione Ecm Esperienze di Cultura Metropolitana di Settimo Torinese. Proprio per questi motivi, Pietro Busca, direttore artistico dell’Accademia del Ricercare, afferma: “Con la nostra stagione vogliamo porci come un piccolo segno di speranza verso il futuro. Sono profondamente convinto che la musica barocca abbia una sorprendente attualità anche per gli uomini e le donne dei giorni nostri, che vi possono ritrovare la fantasia, il genio e la brillantezza che la televisione, legata alle logiche commerciali dell’audience, spesso fatica a offrire. La musica ci svela un mondo più vivibile e può renderci persone migliori. In questo sfacelo, le arti continuarono a brillare, offrendo consolazione e speranza a quanti si sentivano ormai prossimi a cedere all’ineluttabile”. Per l’avvio dell’edizione 2022, l’Accademia del Ricercare, diretta da Pietro Busca, con l’ensemble di casa e la partecipazione del soprano Karin Selva, presenterà un concerto interamente dedicato a Vivaldi, che abbinerà un capolavoro sacro come il Laudate pueri alle amatissime Quattro Stagioni, da sempre emblema di pace e serenità.

Il programma abbraccia le due anime della vastissima produzione di Vivaldi: queste gemme di insuperabile bellezza saranno eseguite da Fabrizio Cipriani, uno dei maestri riconosciuti dell’interpretazione filologica del repertorio del Settecento italiano, che ne offrirà una lettura brillante e vivace, ma intrisa di una sottile poesia. Ingresso 5 euro.

