Alcuni li vedono come degni dell’infallibilità papale ma a volte pure loro sbagliano oppure fanno una multa ma poi il Comune non riesce ad incassare la somma. delle contravvenzione. Una determina del 1 dicembre racconta come nel 2017 siano stata annullate più di 120 multe. Parliamo dei vigili urbani di Settimo, quelli che, taccuino alla mano, ogni giorno multano gli automobilisti che non rispettano la legge della strada.

Bene a volte, però, anche le multe sono sbagliate (o non incassabili) così che il comandante del corpo locale è stato costretto ad annullarne un fracco [...]