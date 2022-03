Dopo la proposta di intitolare l’anfiteatro della sala ragazzi della biblioteca ad Antonia Spaliviero, presentata durante la serata dedicata alla presentazione del suo romanzo postumo, “La Compagna Natalia”, la sindaca Elena Piastra propone un percorso di confronto con i settimesi.

«Antonia Spaliviero è stata una personalità importante per Settimo, uno dei riferimenti culturali più attivi e apprezzati e lo dimostra lo straordinario ricordo che ha lasciato. Aveva una vera passione per la città, per la formazione, per il legame tra scuola e cultura. – ha dichiarato Elena Piastra – Alcuni [...]



