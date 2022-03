Il cantautore settimese Andrea Crimi duetta con Laura Bono nel suo ultimo singolo “Ci vediamo lunedì”. Il terzo singolo di Crimi è uscito lo scorso 25 marzo. Accanto al cantante settimese la cantautrice Laura Bono vincitrice di Sanremo 2005. Interprete e compositore delle musiche originali del singolo e del disco di prossima uscita in data 28 maggio firmato New Music International, storica etichetta milanese rinomata in Italia e nel mondo per aver portato al successo diverse hit, tra le quali: Can’t take my eyes of you di Gloria Gaynor.

L’incontro artistico della Bono e di [...]