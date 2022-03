Ancora una volta via Cavour, via Fratelli Rosselli e via Regina Paci al buio. E’ successo la sera dello scorso 15 marzo. “Per l’ennesima volta questa parte della città completamente al buio. Si tratta di un problema che persiste da diverso tempo e che noi abbiamo sollevato per primi, diverse volte, chiedendo interventi e risposte certe, purtroppo mai pervenute”. E’ quanto denunciato da Manolo Maugeri della Lega di Settimo.

L’episodio avvenuto la scorsa settimana non è il primo, anzi. Il problema intorno alla pubblica illuminazione nella zona della città che racchiude via Cavour, via Fratelli [...]