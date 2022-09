Dalle finestre di casa sua a Madrid vede degli alberi e altre casette. “Sono in una zona molto vicina al centro. Mi ricorda corso Piemonte, quando doveva ancora essere costruito il cavalcavia”. Antonio Pintus, il preparatore atletico del Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti, ha abbracciato il suo 29esimo trofeo internazionale, la Supercoppa Europea ai danni dell’Eintracht, sconfitto per 2 a 0, e assistito alle prime due vittorie della sua squadra in campionato. Nessuno è come lui in Europa e forse nel mondo, ma appena ne ha l’occasione ricorda con affetto [...]



