Nel fine settimana appena passato, l’A.N.C di Settimo, capitanata da Mario Arvat, ha allestito due banchetti, per l’ormai consolidata “La Mela di AISM”, l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso, appunto dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. Le postazioni, quella del Bennet, con quella posizionata in piazza San Pietro in Vincoli, hanno raccolto 900 euro.

