SETTIMO TORINESE. L’associazione nazionale Carabinieri di Settimo continua ad essere impegnata in modo continuativo con nuove attività anche fuori del comune. Ben 60 volontari sono stati impegnati dall’inizio dell’emergenza Covid ad oggi, per 2054 servizi e 960 servizi ingressi presso ia plessi scolastici, dal 5 febbraio 2020 al 16 febbraio 2022.

Gli interventi hanno riguardato principalmente l’assistenza e l’informazione alla popolazione, l’assistenza per facilitare la logistica ed assistere la popolazione nella campagna vaccinale in corso e presso l’aeroporto di Caselle per l’accoglienza passeggeri provenienti da paese europei.