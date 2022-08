Black out e furti. Una correlazione che preoccupa. Domenica 7 agosto, i lampioni spenti in via Monviso hanno favorito l’azione di ladri che, nelle tenebre, hanno divelto la serranda chiusa di un appartamento al secondo piano, segandola appena sopra il gancio di sicurezza, e sono entrati in casa con il sistema del buco nell’infisso. Hanno portato via tutto ciò che c’era di prezioso. La coppia residente era in vacanza e i figli hanno scoperto il furto soltanto al mattino.

In via Fenoglio, nella notte tra mercoledì 3 [...]



