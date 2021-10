Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Finalmente il gruppo degli Alpini potrà festeggiare il proprio 90esimo anniversario, sovrapponendolo al compleanno numero 91. L’anniversario tondo cadeva nel 2020, in piena pandemia, ma come è avvenuto per altre manifestazioni, non è mai troppo tardi. Si comincia venerdì 8 ottobre, alle 20, con il concerto dell’associazione corale “Città di Carignano” presso la Suoneria di via Partigiani (prenotazioni al numero tel. 347.232.02.40). Alle 22, si svolgerà la cena sociale presso la [...]



