Ultima settimana per l’Estate Ragazzi con il “Batticuore”.

E’ questo il titolo della rassegna degli Oratori di Settimo, ormai consolidati nella loro formula degli iscritti suddivisi nelle varie parrocchie in base all’età. Questa settimana pubblichiamo le foto scattate da Tancredi Pistamiglio dei bambini della San Giuseppe Artigiano, con età compresa tra i 6 e i 7 anni, e dei loro animatori con il parroco don Martino Botero Gomez.

Il gran finale è previsto per venerdì 8 luglio presso l’oratorio Santa Maria, di via Don Carlo Gnocchi 2. La festa di fine Grest è per tutti i poli sparsi per la città. Tutti sono stati invitati a partecipare a questo momento conclusivo di divertimento, gioco, spettacolo e dove i protagonisti saranno i ragazzi, per poter dire “che festa!”. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

La serata inizia alle ore 19 con la vendita di panini, hot dog e patatine. Entro le ore 20 i bambini e i ragazzi devono essere già presenti per gli ultimi preparativi e indossando la maglia della propria squadra. Alle 21 inizia lo spettacolo. Prima dello spettacolo, durante la pausa e dopo lo spettacolo, potrai anche dilettarti nei nostri stand e giochi che saranno sparsi in giro. Il bar rimarrà aperto per la durata della serata con gelati, bevande fresche e caffè per tutti a 50 centesimi. La fine dello spettacolo è prevista per le 23 circa. Dall’11 al 22 luglio, prenderà il via il Grestino, alla ss. Trinità, per i bambini dai 6 ai 10 anni.

