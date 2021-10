SETTIMO TORINESE. Sabato 16 ottobre, alle ore 17,30, lo scrittore Bruno Panebarco presenterà alla alla Fiera del libro di Torino il suo nuovo romanzo “Di boxe e di vita – Un pugile italiano a New York”, sulla vita pugilistica, ma non solo, di Luca Pasqua, “Luca Bazooka”. Il pugile settimese sarà in compagnia dello scrittore allo Stand G17 della Edizioni Tripla E. Sarà presente anche Piera Rossotti, titolare della Casa Editrice. Sabato 23 ottobre, alle ore 11 si replicherà a Volpiano, in via Torino 55/D, alla palestra “Black Fox”.

Commenti