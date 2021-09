Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Miss e Mister Settimo 2021 sono Alessandra e Diego. Alessandra Guerra ha 20 anni ed è una studentessa, ama la danza e gli animali. Diego Sansonna ha 23 anni, è un giovane imprenditore ed ama lo sport. E quest’anno è stata introdotta anche la fascia Lady Settimo: lei si chiama Angela Vicciantuoni, 45 anni, già miss Settimo nel 1995. “Avevo 17 anni, ero giovanissima – dice Angela, di professione estetista, indossando coroncina e fascia – . Adesso sono mamma di Cristian, 20 anni, e Noemi di 12 e lavoro come estetista”. Come passa il tempo.

La serata di domenica 12 settembre, davanti al Babylon Cafè in via Einaudi, è terminata a mezzanotte con la consegna delle fasce da parte dell’agenza Union Model, con Dante Zanetti a dirigere l’orchestra di telecamere e fotografi, e con la Voce di Calabria, ben presente con il suo presidente Antonio Folino e con i suoi componenti suddivisi tra musicisti e danzatori. In giuria, a rappresentare l’amministrazione comunale, c’erano l’assessore al bilancio Luca Rivoira e la consigliera comunale Angela Schifino. E l’infaticabile Antonio Folino, presidente della Voce di Calabria, questa ha lasciato il microfono a Deborah Tempesta, spigliata cantante del gruppo folk la Voce di Calabria, per la conduzione della serata. Si spengono le luci e resta sul tavolo la contesa per il possesso del titolo o del marchio della manifestazione per assegnare le fasce di Miss e Mister Settimo. Dopo le dichiarazioni di Rossella Bisceglia, in cui la parrucchiera settimese aveva confermato al nostro giornale di aver depositato alla Camera di commercio il titolo della manifestazione di Miss e Mister Settimo e di aver programmato un’altra manifestazione per domenica 17 ottobre, in una sede non ancora precisata, è iniziato il contenzioso.

I legali della Union Model hanno presentato un memoriale per opporsi alla deposizione all’Ufficio Brevetti e Marchi, sostenendo che Rossella Bisceglia non ne avrebbe diritto. A sostegno della tesi d’opposizione della Union Model, i legali hanno portato la lettera di patrocinio del Comune, in cui si affida all’associazione

