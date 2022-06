Il raddoppio del parco Berlinguer, due nuovi collegamenti ciclabili e pedonali, lo spostamento del rio Fracasso, un supermercato e nuove opere di urbanizzazione. Sono questi i principali cantieri previsti, e in parte già avviati, nella zona Bordina-Berlinguer.

La principale fra le opere è il raddoppio del parco Berlinguer: il “bosco in città” si allargherà in modo speculare in direzione sud, mantenendo la struttura con vialetti e densa presenza di alberi. I lavori, finanziati da fondi europei del bando PNRR, cuberanno circa 1,5 milioni e inizieranno nel 2023, una volta terminata la [...]



