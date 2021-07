Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Anche al Verdelago, bambini e ragazzi trascorrono il proprio tempo in mezzo alla natura, nella frazione settimese di Mezzi Po. Ivan e Amedeo Bernardo hanno allestito una formula sportiva dell’estate ragazzi, tra una lezione di tennis, calcio e un tuffo in piscina. “E’ un villaggio sportivo – dicono i gestori Ivan e Amedeo Bernardo – in cui poter trascorrere del tempo libero. Ora stiamo lavorando alla costruzione di una palestra [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.