Al centro c’è sempre il paziente.

Venerdì 7 ottobre, alle ore 18 presso la sala Levi della biblioteca Archimede, si è presentato un progetto della Nuova Delegazione di Settimo Torinese della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS, nata nel dicembre 2021, per l’acquisto di un “Sequenziatore di RNA/DNA” per la ricerca di geni alterati nei tessuti tumorali da destinare all’Anatomia Patologica dell’Istituto di Candiolo-IRCCS.

Erano presenti Fabrizio Buontempo, delegato della Fondazione, Carmen Vizzari, “Ufficiale di collegamento” per il territorio di Settimo e presidente del Consiglio Comunale di Settimo, Gianmarco Sala, direttore della Fondazione Piemontese [...]