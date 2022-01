“Per favore aiutatemi a ritrovare la mia bici elettrica, è stato l’ultimo regalo di mio papà che non c’è più”. E’ l’appello lanciato da Serena una ragazza di 25 anni di Settimo Torinese. La scorsa settimana ignoti hanno rubato la bici elettrica in via Goito. La ragazza ha sporto regolare denuncia presso la caserma dei carabinieri della città.

Serena utilizzava la sua bici elettrica anche per recarsi al lavoro nel vicino comune di Leinì. Andava a fare la spesa, le passeggiate, insomma era un pezzo importante della sua vita quotidiana. La scorsa settimana però qualcuno [...]