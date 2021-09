Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ci sono persone che lasciano tracce preziose nella storia della città, seppur invisibili: una di queste era Leopoldo Peterlongo.

Aveva 96 anni: è mancato a casa sua, dopo una progressiva debilitazione dovuta all’età. Ha trascorso una buona parte della sua vita al servizio dello sport, appassionandosi all’attività del Settimo calcio. “Peter”, come veniva chiamato da tutti abbreviando il suo cognome, è stato un dirigente della società calcistica che fino agli anni Novanta aveva la propria sede all’interno del campo di via Amendola, oggi ormai al centro di una profonda revisione e ristrutturazione.

Lui, come tanti altri nella storia di questa città, aveva contribuito a far crescere e a consolidare un’associazione che tende ad inseguire vittorie sportive ma che è anche un luogo in cui far crescere ragazzi sani e in armonia con il proprio tempo.

Leopoldo aveva raccolto i documenti storici della società, realizzando un archivio inestimabile di immagini e di articoli di giornali per mettere in fila i passi compiuti dal Settimo dal 1912, anno della sua fondazione, fino ai primi anni Novanta. Un lavoro preziosissimo che lo aveva eletto a custode della storia delle violette.

Il presidente Piero Lovera lo aveva voluto con sé per oltre vent’anni proprio per la sua meticolosità e affidabilità. Dirigente della prima squadra con Piero Stocco allenatore, altro nome storico dello sport settimese, è stato tesserato nel Settimo dal 1984 fino all’alba degli anni Duemila. Al compimento dei suoi 80 anni, la società calcistica organizzò una bella festa e gli regalò una maglietta personalizzata. Era il 2005: fu una delle sue ultime apparizioni negli ambienti del calcio locale.

Nato a Trento nel 1925, in tempo di guerra rischiò di essere deportato nei campi di concentramento: soltanto l’intervento provvidenziale di suo zio gli consentì di scendere dal treno a pochi minuti dalla partenza. Aveva solo 17 anni.

Nel dopoguerra conobbe Caterina Giudici a Rivarolo e la sposò nel 1955: insieme hanno vissuto 66 anni di matrimonio. Disegnatore per la Fiat, era una persona precisa e meticolosa. “Aveva il suo carattere – ricorda il figlio Umberto Peterlongo, anche lui per tanti anni allenatore delle squadre del Settimo – ma aveva una parola sola.

Era un grande sportivo ed è lui che mi ha trasmesso la passione per la Juventus”. Ai suoi funerali, celebrati sabato mattina, 25 settembre, alla parrocchia San Giuseppe Artigiano, c’erano tanti suoi grandi amici del Settimo. Leopoldo “Peter” Peterlongo lascia Caterina, di 93 anni, i figli Umberto con Francesca, la figlia Isabella, la nipote Carlotta con il papà Antonio.

