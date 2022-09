Luigi Costantino era arrivato dalla Calabria in Piemonte nel 1968, con un ricordo nel cuore: il periodo magico della sua infanzia nella stessa classe di Mino Reitano, uno dei cantanti simbolo del sud Italia, nella scuola del rione Santa Caterina di Reggio Calabria.

Il settimese è mancato all’Ospedale Giovanni Bosco di Torino, aveva 80 anni. Era andato in pensione dopo aver lavorato prima alla Fiat e poi nelle Ferrovie dello Stato. Donatore di sangue della , era arrivato a Settimo nel 1985, nel suo primo alloggio in via Torino. Nei [...]



