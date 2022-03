Gina Borghesi era la nonna della sindaca Elena Piastra. Aveva 94 anni. Lei, come tante altre donne, ha cambiato il volto di questa città, dopo essere partita lasciando l’Emilia Romagna per vivere all’ombra delle ciminiere delle fabbriche. Era mamma di sei figli e una nonna amatissima. I funerali sono stati celebrati presso la chiesa Ss. Trinità, nella mattinata di venerdì 11 marzo. In chiesa, durante la cerimonia funebre, le nipoti hanno voluto salutarla con questa lettera.

Raccontare nonna Gina a chi l’ha conosciuta è facilissimo: un sorriso aperto e accogliente. Uno [...]



