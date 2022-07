Franco Verni era un decano della politica settimese. Aveva 81 anni. Toscano, originario della Lunigiana, era nato a Bagnone in provincia di Massa Carrara. Era arrivato a Settimo come tanti suoi concittadini. Si era subito appassionato della politica, diventando segretario della sezione più numerosa del Partito Comunista della città. Fu consigliere comunale per tre mandati elettorali, sempre nel PCI, e poi nel 1980 la svolta con l’ingresso nel partito socialista italiano. Nel 1990 fu assessore al commercio per il PSI della giunta di Giovanni Ossola. “E’ lui che mi portò nel [...]



