Carlo Benedetto era un alpino molto affezionato al gruppo di amici che ritrovava volentieri in via Palestro. Aveva 88 anni. E’ mancato domenica 13 marzo all’ospedale di Chivasso, verso le 2 di notte, dopo tre settimane di ricovero. Era tesserato fin dal 1956, uno dei soci più logevi dell’associazione Ana di via Palestro. E’ andato avanti, come dicono gli alpini: mercoledì mattina, nel cortile della sede, alcuni soci della corale gli hanno dedicato il celebre canto “Sul Cappello” per salutarlo.

Cuore granata, ha dedicato la sua vita al lavoro nel suo negozio di sementi [...]