Dalla guerra in Somalia, passando per il Fenoglio, fino alla Sala Rossa del Comune di Torino. Potrebbe essere questo il percorso di un settimese d’adozione capolista del Partito Democratico alle elezioni amministrative di Torino del prossimo autunno. Stiamo parlando di Abdullahi Ahmed, arrivato in Italia (prima a Lampedusa), al Fenoglio, dopo la traversata con il barcone, nel 2008 e da cinque è cittadino italiano. Di professione è mediatore culturale. Abdullahi Ahmed nasce a Mogadiscio, in [...]