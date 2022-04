Abbellire Settimo con i propri disegni, i propri volti e anche con le proprie riflessioni dopo due anni di pandemia.

I ragazzi delle classi 1G, 1I, 2G della scuola secondaria di primo grado Italo Calvino, dell’Istituto Comprensivo IV, hanno realizzato, nei giorni 6, 7 e 8 di aprile, dei laboratori in giro per la città con delle istallazioni nelle aree verdi e libere: in piazza della Libertà, nel giardino di via Nobel e in piazza Campidoglio.

Si tratta del progetto “Odi et amo”: cartelli disegnati e costruiti in classe e poi affissi con spago e [...]