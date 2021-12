La pandemia, lo scorso anno, ci ha costretto a casa per molti mesi e questo ha fatto crollare gli introiti di Abaco, la società che si occupa della gestione dei parcheggi in città. Proprio per questo il 9 dicembre Patrimonio (società partecipata al 100% dal Comune) ha scritto all’amministrazione evidenziando l’esigenza di rinegoziare il contratto tra Patrimonio e Abaco per effetto di disequilibri finanziari causati proprio dalla pandemia.

“Gli effetti indotti dagli accadimenti – si legge in delibera – hanno determinato una riduzione del canone percepito dalla Società Patrimonio che sono ammontati ad 30.718,16 euro, [...]