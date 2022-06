Capita sempre più spesso di essere interpellato da amici e conoscenti che mi chiedono: “ma voi rientrerete nel PD ?”

Capita pure che mi si riferisca come nel PD settimese e persino tra le liste civetta lanciate nel 2019 a sostegno di Piastra Sindaca si discuta chi, tra i militanti di Articolo 1, possa o meno rientrare nel PD.

Pare sia vero che, nel massimo dello sforzo unitario di quel partito, a Settimo si starebbe stilando una sorta di lista di proscrizione su chi accettare come iscritto.

Ero a Roma, al Congresso di Articolo 1, quando Enrico Letta ha affermato la “piena e convinta volontà del PD di superare lo strappo del 2018” nei confronti dei compagni di Articolo 1 e dei molti cittadini che si sono allontanati dalla politica e dalla sinistra. Ero lì, quando gli ha fatto eco Roberto Speranza, impegnando con il documento congressuale votato a larghissima maggioranza (anche dal sottoscritto), il partito di Articolo 1 a contribuire con convinzione e insieme al PD “ad un processo unitario di ricostruzione della sinistra riformista in Italia”.

Fin qui la cronaca ma evidentemente il non detto supera le dichiarazioni, specie quando si continuano a far prevalere i personalismi sulle ragioni politiche o si preferisce, per rifiutare il confronto nel merito delle questioni, nascondersi dietro l’alibi di “questioni personali”.

Ho visto infine la risposta del neo segretario del PD locale alla richiesta di confronto pubblico sulle ragioni per la ricomposizione della sinistra, la quale rimanda ad ottobre in occasione dei “Sassoli Camp” l’apertura di un confronto. Purtroppo la risposta, arrivata dopo circa un mese di attesa, conferma la permanenza della totale chiusura a riccio del gruppo dirigente del PD locale.

Che dire. Povero David Sassoli, l’ho conosciuto (anche lui) in occasione dell’assemblea fondativa di Articolo 1, e certo non gli piacerebbe essere usato come alibi per ritardare un confronto politico che prima o poi dovrà esserci. Povero David Sassoli, che sul referendum che provocò il provvedimento di espulsione dal PD del sottoscritto e di un’altra ventina di militanti storici della sinistra settimese, la pensava come noi.

Sì cari amici e compagni del PD potete rimandare quanto volete, potete nascondervi dietro alle “questioni personali” ma quando si riprenderà la discussione occorrerà ripartire da lì: da quel referendum di modifica costituzionale al quale la maggioranza di cittadini ha detto NO e che tentava di introdurre nel nostro ordinamento indubbie logiche autoritarie e di accentramento del potere, da quel job act che ha aggravato anziché risolvere come prometteva, le molte, troppe ingiustizie presenti nel mercato del lavoro. I “salari da fame che non possiamo permetterci” denunciati ora giustamente da Letta sono anche figli di quella stagione a cui pochi tra di noi ebbero il coraggio di opporsi. Il crescente numero di morti sul lavoro in un mercato sempre più deregolamentato cosa sono se non lo specchio e la conseguenza di quelle politiche ?

La “buona scuola” che buona non è; le riforme sui diritti civili e lo ius soli mai approvati per calcolo politico e molto altro ancora sono state e sono ancora in larga parte le ragioni che hanno allontanato molte persone, compreso il sottoscritto, dalla politica prima ancora che dal PD. Ne vogliamo parlare? Oppure continuare a far finta di nulla. Questa necessità di riaprire la politica alla fecondità della proposta critica va naturalmente estesa anche all’esperienza politica e di governo in corso, sia a livello nazionale che locale.

Per tornare alla prima domanda e alla lista degli indesiderati stilata dal gruppo dirigente e dagli ex giovani del PD locale posso dire non disturbatevi, non perdete il vostro tempo. Non sarete voi che condizionerete o impedirete una mia personale scelta di tornare alla militanza politica. Anzi.

Sono un vecchio signore prossimo alla pensione che ha svolto per circa 40 anni tutti i ruoli elettivi presso il Comune di Settimo. Ciò nonostante sono rimasto incensurato, status che per un amministratore pubblico, compresi quelli attuali, non va dato per scontato. L’espulsione dal PD, messa in onda dall’allora gruppo dirigente con la consulenza dell’attualmente indagato ed ex senatore Stefano Esposito, in quanto organizzatore insieme ad altri amici e compagni del comitato locale per il NO al referendum costituzionale fu dichiarato illegittimo dal Comitato dei garanti regionale del PD a seguito di ricorso.

L’accanimento nei miei (nostri) confronti di persone che nemmeno conosco personalmente e con cui ho mai avuto il piacere (?) di scambiare due parole, è più ridicolo che grottesco o quanto meno non è spiegabile se non analizzando con l’aiuto di qualche bravo psicologo la patologica degenerazione dei meccanismi di gestione del potere interni al locale circolo del PD.

Tornando alla prima domanda, non so se i lodevoli tentativi dei segretari nazionali di riaprire e rendere possibile a sinistra una stagione di confronto critico sui temi politici di interesse dei cittadini possa o meno avere successo. Non so se quel partito che, sbagliando, ho contribuito convintamente a fondare troverà la forza al suo interno per rimettersi in discussione. Staremo a vedere. So invece che la politica per me non è mai stata (e a maggior ragione non lo è ora) una questione personale e neppure locale. Per mia fortuna non ho avuto e non ho bisogno della politica ma ho invece l’ambizione di credere che la politica abbia invece bisogno di me e di tutti noi e che, in tale ambito, nessuno valga zero e nessuno possa considerarsi autosufficiente.

Ai posteri ardua sentenza.

