A settembre tornano i pomeriggi di sport alla ripresa della scuola. Anche quest’anno il Comune ripropone un progetto di promozione dello sport per gli studenti delle scuole primarie.

In collaborazione con alcune associazioni settimesi, verranno proposte ai ragazzi e alle ragazze alcune attività, con tre obiettivi: promuovere l’attività fisica fra i ragazzi, far conoscere loro nuovi sport e supportare le famiglie prima dell’attivazione del tempo pieno. “Lo sport va a scuola” verrà proposto dal 12 al 23 settembre dalle 14.30 alle 16.30 nelle scuole che non avranno ancora attivato il [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.