SETTIMO TORINESE. Con l’attenuarsi delle cautele anti Covid19 e con il conseguente piacere dello stare insieme, parenti e amici esprimono a Ersilio Re differiti auguri per i suoi ottant’anni, festeggiati con il dono di un artistico ‘Rodon’: il campanaccio simbolo della professione originale della sua famiglia di margari, da lui raccontata nel libro “L’ultima rodonà- l’ultima transumanza” effettuata nel 1946, quando la famiglia Re ha preso stabile dimora nella cascina San Domenico, oggi scomparsa per far posto allo stabilimento CEAT, poi Pirelli.

La transumanza è il lungo cammino che le [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.