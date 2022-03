La presentazione in sala Levi del romanzo postumo di Antonia Spaliviero, “La Compagna Natalia”, è stata l’occasione per proporre di intitolare all’autrice teatrale e regista, scomparsa prematuramente nel 2015, l’anfiteatro della Sala Ragazzi della Biblioteca Archimede, lo spazio in cui si leggono i libri ai bambini.

«Antonia Spaliviero è stata una personalità importante per Settimo, uno dei riferimenti culturali più attivi e apprezzati e lo dimostra lo straordinario ricordo che ha lasciato. Aveva una vera passione per la città, per la formazione, per il legame tra scuola e cultura. – ha dichiarato la sindaca Elena Piastra – Alcuni progetti hanno lasciato una traccia indelebile, si pensi solo al lavoro fatto con i balconi settimesi, con le tante Giuliette e i messaggi scritti dai bambini della città. L’idea di intitolarle uno spazio, magari anche in biblioteca Archimede, a livello personale la trovo ottima. Credo comunque che un’azione simbolica così significativa vada accompagnata da un percorso di dialogo che coinvolga una platea più ampia: la cittadinanza, ma anche la Biblioteca stessa e le persone che quello spazio lo utilizzano quotidianamente. Nel registrare con favore la proposta di valorizzare il ricordo di Antonia, mi sembra corretto avviare questo percorso per arrivare a una decisione dopo un confronto ampio”.

Oltre ad essere la produttrice dello “Scampolo di Paradiso”, il film su Settimo Torinese diretto da Gabriele Vacis, pubblicato in occasione del 50esimo anniversario della città, l’impegno di Antonia Spaliviero è stato determinante nel lavoro con le scuole settimesi in uno spazio di tempo racchiuso tra il 1979, anno in cui partecipò alla fondazione del Laboratorio Teatro Settimo, e il 2005. Molti di questi 25 anni, Antonia li dedicò alle scuole, ai bambini e ai maestri. “Romeo e Giulietta ai balconi di Settimo”, uno spettacolo in via Italia condotto da 300 bambini delle scuole elementare, fu un momento unico in cui il teatro diventò un potente veicolo per insegnare la bellezza del sentimento. Di seguito pubblichiamo un estratto in sintesi dei progetti firmati da Antonia Spaliviero, chiedendo ai lettori che hanno vissuto queste esperienze teatrali settimesi o che vogliono sostenere la proposta di intitolazione di lasciare un breve ricordo o un commento.

1978 – Scrittura e messa in scena dell’atto unico “MI AMI?”. Farsa femminista sul rapporto donne, medico, strutture, sanitarie.

1979 – Cofondatrice del LABORATORIO TEATRO SETTIMO.

1980 – Coautrice di SIGNORINE prima produzione teatrale di Teatro Settimo. Atto unico ispirato alla prima immigrazione sul territorio locale.

1979 – Collaboratrice ai servizi culturali di numerose testate locali, tra cui Stampa Sera, e riviste specializzate.

1985 – 1986 – Redazione PAC – Piano di Ambiente Culturale, progetto di risistemazione del Centro Storico Settimese a partire dalle esigenze culturali e di vivibilità del territori Settimese. (In collaborazione con Gabriele Vacis). Pubblicato dall’Amministrazione Comunale.

1986 – Ideazione e scrittura del “Vocabolario di orientamento nella Città che cambia”. Pubblicato dall’Amministrazione Comunale di Settimo Torinese

1985 – 1988 – Coautrice nelle seguenti produzioni teatrali di Teatro Settimo, con la Regia di G. Vacis:

1985 CITROSODINA Sogni a 99 canali, atto unico.

1986 ELEMENTI DI STRUTTURA DEL SENTIMENTO atto unico da Le Affinità Elettive di Goethe. Premio Ubu ’86 per il Teatro di Ricerca.

1987 KANNER PURO dramma su un’infanzia autistica. Atto unico.

1988 ADRIATICO atto unico su un’infanzia degli anni ’60.

1999 – Autrice di LIBERA NOS atto unico in lingua e dialetto veneto, dalle opere di Luigi Meneghello. Segnalazione premio Ubu 1999 per la scrittura scenica. Interpreti Marco Paolini e Mirko Artuso, Regia G. Vacis.

1991 – Autrice e Regista di EMILY E THERESE Suggestioni dalle vite e dalle opere di Emily Dickinson e Santa Teresa di Lisieux. Atto Unico. Regia di A. Spaliviero

1990- 2000 – Ideatrice del progetto DIVINA – La cultura delle donne nel teatro.

1992 – Ideazione collana editoriale DIVINA donne e Teatro. Scrittura del primo volume VICENDE DI VITA E DI TEATRO, racconto dei percorsi artistici di alcune tra le più significative attrici del teatro italiano e straniero (Piera Degli Esposti, Marisa Fabbri, Ida di Benedetto, Pamela Villoresi, Raffaella Rossellini, Fiona Shaw, Clementine Yelnick…). Il volume è edito da Tirrenia Stampatori.

1993 – Traduzione e adattamento di SETTE A TEBE di Eschilo, atto unico, per la scuola PAOLO GRASSI di Milano. Regia di G. Vacis.

1994 – Autrice di LETTERE ALLA MADRE per il TEATRO DEL SOLE DI MILANO. Regia di Serena Sartori.

1995 – Traduzione e drammaturgia di TARTUFO da Moliere per TEATRO SETTIMO. Regia di G. Vacis.

1995 – Autrice di IO VOLEVO ESSERE SEMPRE IL COMANDANTE atto unico (per 14 attori) per TEATRO STUDIO, ispirato ad un’infanzia durante il fascismo. Regia di A. Spaliviero.

1995 – Coautrice di CANTO PER TORINO atto unico dedicato alla Torino di fine millennio, per la ASSOCIAZIONE DEI TEATRI TORINESI, Con Laura Curino, Eugenio Allegri, Beppe Rosso, Richi Ferreo, Anna Coppola, Michele di Mauro ed altri. Regia di G. Vacis.

1996 – Traduzione e drammaturgia di UCCELLI da Aristofane. Atto unico per TEATRO SETTIMO con Eugenio Allegri, Michele di Mauro, Francesco Salvi, Banda Osiris. Regia di G. Vacis.

1997 – Autrice di CHE RAZZA DI GENTE SIAMO atto unico ( per 16 attori) per TEATRO STUDIO, sul razzismo invisibile. Regia di A. Spaliviero.

1997 – 2000 – Docente di Composizione scenica alla scuola di tecniche della narrazione HOLDEN di Torino

1998 – Autrice di DIARI DALLA GIOVENTU’ atto unico per TEATRO SETTIMO, dai diari di Anna Franck e Etty Hillesum., Con Lucilla Giagnoni. Regia A. Spaliviero

1999 – Autrice di IL FATTORE K. Breve saggio sull’opera della moglie Katia, nel lavoro letterario di Luigi Meneghello. Pubblicato da Cierre Edizioni

1999 – Autrice di IL RICHIAMO atto unico sul passaggio dalla vita alla morte, realizzato per L’Associazione Nazionale Assistenza Malati terminali di cancro. Con Nando Gazzolo, Lucilla Giagnoni. Regia A. Spaliviero.

2000 – Autrice di CARTOLINE DALLE VALLETTE storie periferiche con Lella Costa e 60 abitanti del quartiere torinese. Prodotto per Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Torino. Regia A. Spaliviero.

2001 – Ideatrice e coordinatrice progetto CENTO COLPI DI MEMORIA con e per 239 bambini delle Scuole Elementari di Settimo Torinese, nell’ambito del progetto La Città: passato, presente e futuro, per far conoscere ai bambini e far ricordare, il 25 Aprile 1945.

2002 – Ideatrice e coordinatrice progetto IO/TU PARLIAMO D’AMORE ; seminari, laboratori, spettacoli, evento per insegnanti e ragazzi delle Scuole Elementari e Medie della Città di Settimo Torinese.

2002 – Riscrittura per 20 ragazzi delle Scuole Medie dell’opera “ Romeo e Giulietta” di W. Shakespeare.

2003 – Ideatrice e coordinatrice progetto “ROMEO E GIULIETTA AI BALCONI DI SETTIMO” . Seminari, laboratori, spettacoli ed eventi per insegnanti e ragazzi delle Scuole Elementari e Medie della Città di Settimo. In collaborazione con Teatro dell’Angolo.

2003 Regia per 20 ragazzi delle Scuole Medie dello spettacolo “Noi: Romeo e Giulietta”.

2004 – Ideatrice e coordinatrice progetto LE MAESTRE E I MAESTRI DELLA CITTA’ Seminari, laboratori, spettacoli, eventi, per insegnanti e ragazzi delle Scuole Elementari e Medie della Città di Settimo. In Collaborazione con Teatro Dell’Angolo

2004 – Membro Comitato Artistico e co-ideatrice Progetto Virginia ed evento “Matte d’Arte” – le donne e le loro arti. Provincia di Torino, Città di Collegno – Villa 5, Comunità Europea.

2005 – Ideatrice e coordinatrice Progetto 10 ANNI AD OPERA D’ARTE – Seminari, laboratori, spettacoli per insegnanti e Ragazzi delle Scuole Elementari e Medie della Città di Settimo per ricapitolare un’esperienza di Teatro Ragazzi ed il suo territorio di riferimento.

2005 – Riscrittura per riallestimento “LIBERA NOS” dall’opera letteraria di Luigi Meneghello. Con Natalino Balasso e Mirko Artuso. Regia Gabriele Vacis. Produzione I.T.C. Bologna i collaborazione con Teatro Stabile Torino. Debutto 18 Ottobre 2005 Teatro Gobetti – Torino

Negli anni conferenze e seminari presso le Università di Milano, Verona, Torino, Bologna, Padova ed altre Istituzioni Culturali

