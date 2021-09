Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SETTIMO TORINESE. Il Comune di Settimo Torinese ha ottenuto dal Ministero per l’Istruzione un finanziamento di circa 540mila euro per numerosi interventi infrastrutturali sugli edifici scolastici. Palazzo civico ha partecipato ad un bando per due tipi di finanziamento: da un lato lavori di adeguamento delle strutture, dall’altro il noleggio di tensostrutture per implementare gli spazi della didattica.

Una richiesta, quest’ultima, particolarmente sentita dalle scuole che, per le regole imposte dall’emergenza sanitaria, hanno bisogno [...]