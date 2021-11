Non basta un giorno per riflettere, Forum Donne Settimo Torinese in collaborazione con il Comune di Settimo Torinese, Suoneria Biblioteca Archimede, Nova Coop, Unitre Torino Metropolis – la nuova università delle tre età, Le Meridien – Danza e Fitness, ASD CIEN, Uscire dal Silenzio, vi invitano alle iniziative per non spegnere i riflettori, mai! Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Troppe, ormai, sono le donne uccise dagli uomini violenti. Settimo celebra la giornata con diversi eventi.

Si inizierà il 24 novembre con l’incontro con la scrittrice Giulia Blasi [...]